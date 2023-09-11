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Dünya

Dibeybe ülkedeki bazı yerleri ''afet bölgesi'' ilan etti

Libya'nın doğusunda selden etkilenen yerleşim alanları 'afet bölgesi' ilan edildi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Dibeybe ülkedeki bazı yerleri ''afet bölgesi'' ilan etti
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Libya hükümetine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, selden etkilenen yerleşim yerlerinin "afet bölgesi" ilan edilmesine ilişkin kararname yayımladı.

Dibeybe, tüm kamu yetkililerine sel felaketiyle ilgili acil ve istisnai önlemler almaları talimatı verdi.

Libya Başbakanı Dibeybe, ayrıca bakanlıklar, ilgili kurumlar, kurtarma ekipleri ve hastane yönetimlerinden de sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki durumu dikkatle takip etmelerini istedi.

- İİT'den taziye mesajı

Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, sel felaketinde hayatını kaybedenler için Libya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Taha, İİT üyesi ülkelere Libya ile dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

- Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı

Libya makamlarından yapılan açıklamalarda, sel nedeniyle Beyda ve Şehhat kentlerinde 12, Suse kentinde 7, Merc kentinde bir kişi olmak üzere toplam 20 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini de etkilemişti.

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