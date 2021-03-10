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Dünya

Dibeybe'nin hükümeti, Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin hükümeti, Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:19 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:19
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