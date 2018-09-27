Die Welt FETÖ adına provokasyona hazırlanıyor

Die Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provokatif bir harekete dönüştürmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti"ni gerçekleştiriyor.

Her haberinde Türkiye'de kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüleri aklamaya çalışan Alman gazetesi Die Welt, yine provokatif bir adım atacak.

Welt, yarın FETÖ’nün tetikçiliğini yapan Taraf gazetesinin logosunu kullanarak "Biz Taraf'ız" manşetini atacağını açıkladı.

Gazete, bu skandal hareketiyle FETÖ ve PKK terör örgütü başta olmak üzere bir çok suçtan kesinleşmiş cezaları bulunan sözde "gazetecilere" destek vermeyi amaçlıyor.

FETÖ'cülere destek çağrısı yapmıştı

İsveç'in FETÖ darbecilerini Türkiye'ye iade etmeme kararının ardından, Alman Die Welt gazetesi de tutuklanan darbecilere Almanya'da iltica hakkı tanınması çağrısı yapmıştı.

Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin haberinde, “Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkânı sunsun” ifadelerine yer vermişti.

FETÖ'nün sözcüsü Taraf

Taraf gazetesi, FETÖ'nün stratejisi ve amacı doğrultusunda yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Gazetenin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

(Yeni Şafak)