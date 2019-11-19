21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7129
  • 6,3308
  • 270.185
  • 107346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dikkat çeken açıklama: Avrupa, terör örgütü PKK/YPG yüzünden büyük risk altında

Rus Federal Ekonomi Ajansı, ‘Ekonomika Segodnya’ terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin binlerce DEAŞ’lıyı Suriye’deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ’lıların sadece Türkiye ve Rusya açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ajans, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Müdürü Dr. Vladimir Şapovalov’un da, görüşlerine haberinde yer verdi. 
 
Terör örgütü PKK/PYD- YPG tarafından binlerce DEAŞ’lının serbest bırakıldığını belirten Vladimir Şapovalov, “Bu durum hem Türkiye hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir. PKK/PYD- YPG yüzünden dünya ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır” dedi.
 
Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ’lıların terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin kişiler olduğunu ifade eden Vladimir Şapovalov, Avrupa’nın bölgede düzeni sağlamaya engel olmaması gerektiğini ifade etti.

Yerli imkanlarla üretildi: Çin görüntülerini yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

Burnunda tespit edildi, 6 yıl sonra çıkarıldı

Burnunda tespit edildi, 6 yıl sonra çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

27 yılda 9 bin 500 çeşit üretti... Taleplere yetişemiyor

27 yılda 9 bin 500 çeşit üretti... Taleplere yetişemiyor

Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi

Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA