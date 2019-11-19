Ajans, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Müdürü Dr. Vladimir Şapovalov’un da, görüşlerine haberinde yer verdi.

Terör örgütü PKK/PYD- YPG tarafından binlerce DEAŞ’lının serbest bırakıldığını belirten Vladimir Şapovalov, “Bu durum hem Türkiye hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir. PKK/PYD- YPG yüzünden dünya ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır” dedi.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ’lıların terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin kişiler olduğunu ifade eden Vladimir Şapovalov, Avrupa’nın bölgede düzeni sağlamaya engel olmaması gerektiğini ifade etti.