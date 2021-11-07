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Dünya

Diken üstündeki bölgede yeniden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukraynalı askerler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda bir Ukraynalı asker hayatını kaybederken, iki asker de yaralandı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 22:33 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:34
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 8 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Gnutove, Vodyane, Novozvanivka ve Piski bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

- Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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