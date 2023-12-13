İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0555
  • EURO
    31,4167
  • ALTIN
    1853.66
  • BIST100
    7579.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dikkat çeken araştırma! Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğine olumlu yönde etki ediyor
Dünya

Dikkat çeken araştırma! Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğine olumlu yönde etki ediyor

Bilim insanları, Himalaya sıradağlarındaki buzulların, ilginç bir şekilde iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Dikkat çeken araştırma! Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğine olumlu yönde etki ediyor
ABONE OL

Science Daily'nin haberine göre, bilim adamları tarafından yapılan araştırma, sıradağlardaki buzların yüzeyinde oluşan erimeyle oluşan güçlü ve soğuk rüzgarların dağın yamaçlarındaki yüzeyleri soğuttuğunu ve bu olayın bölgedeki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatıyor olabileceğini gösterdi.

Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden Profesör Francesca Pellicciotti, sıcak havaların etkisiyle eriyen yüzeydeki buzullar ile alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkının hava boşluğu oluşumuna ve dolayısıyla güçlü soğuk rüzgarların yamaçlara doğru inmesine yol açtığını söyledi.

Söz konusu soğuk rüzgarların buzulların bulunduğu dağların yamaçları ve vadilerin derinliklerine nüfuz ettiğini kaydeden Pellicciotti, bu durumun bölge ekosisteminde serinlemeye yol açtığını ifade etti.

Araştırmacılar, son yıllarda, dünyada artan hava sıcaklıklarına rağmen Everest dağı eteklerindeki sıcaklık ölçümlerinin bu durumdan etkilenmemesinin bu olayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmaya katılan İtalya Ulusal Araştırma Konseyinden Franco Salerno, bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Minimum sıcaklıklar istikrarlı bir şekilde artarken, yaz aylarında yüzey sıcaklığı maksimum değerleri sürekli olarak düşüş gösteriyor." dedi.

Araştırmacılar, Himalaya buzullarında yaşanan olayın etkilerinin bölgesel olması sebebiyle, küresel bazda hızla artan sıcaklıklara etkisinin sınırlı olduğunu ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ancak yavaşlatma yönünde katkısı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

  • Himalaya buzulları
  • iklim değişikliği
  • araştırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.