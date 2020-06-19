Dikkat çeken ayrıntı! Putin 'gizli oda'sını ilk kez gazetecilere açtı

star.com.tr 19 Haziran 2020 Cuma 12:00 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 12:00

Vladimir Putin, 21 Haziran'da Rossiya 1 TV kanalında yayınlanacak olan "Rusya, Kremlin, Putin" adlı bir belgesel çekimleri nedeniyle, 'gizli oda' denilen çalışma ofisini ilk kez gazetecilere açtı.



Gazetecilere ofisini gösteren Putin, ofisindeki bir kapının arkasında yemek odası ve dinlenme odası olduğunu söyledi.

Putin gazetecilere, 'Ama sizi uyarıyorum! Önceden]herhangi bir hazırlık yapmadım, bu yüzden odalarda çalışma ortamı var. Muhtemelen burayı gören ilk gazetici sizsiniz.' dedi.

Rossiya 1 ekibi ayrıca, çeşitli çalışma gezileri sırasında kendisine sunulan çocukların el yapımı şeyler ve çizimlerinin Putin'in ofisteki masasının üzerinde olduğunu belirtti.

Ofis duvarında ise Rus Çarı Peter'ın bir portresi bulunuyor.

Putin, gazetecilere "gizli odası" hakkında bilgi verirken, bazen Kremlin ofisinde iken torunları ile konuştuğu söyledi. Sputnik'te yer alan habere göre, o atmosfer sorulduğunda ise Putin, "bunu düşünmediğini" söyledi.

Görüntülerin, Rossiya 1'in Pazar günü yayınlanacak olan "Rusya, Kremlin, Putin" belgeselde yer alacağı belirtildi.

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