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Dünya

Dikkat çeken iddia: Biden Hamas'ın saldırısını önceden biliyor muydu?

ABD istihbarat birimlerinin, bir kısmı İsrail tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları öncesi Filistin-İsrail çatışması riskinin arttığı konusunda Joe Biden yönetimine birkaç kez değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
Dikkat çeken iddia: Biden Hamas'ın saldırısını önceden biliyor muydu?
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CNN'in söz konusu değerlendirmelere aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi Hamas'ın sınır boyunca roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirildi.

Birden fazla istihbarat kaynağına dayanılarak 28 Eylül tarihli bir güncellemede, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu, 5 Ekim'de CIA'den gelen başka bir bilgide de genel olarak Hamas'ın "şiddet uygulama ihtimalinin" yükseldiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

Saldırıdan bir gün önce 6 Ekim'de de ABD'li yetkililerin kendi içinde, Hamas'ın "alışılmadık faaliyetlerine" ve "her an olabilecek bir saldırıya" işaret eden raporlar yaydığı ifade edildi.

Söz konusu kaynaklar, öte yandan, Amerikan değerlendirmelerinin hiçbirinin, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hakkında herhangi bir taktik ayrıntı veya gösterge sunmadığını, ayrıca ABD'nin değerlendirmelere dayanak olan istihbaratın çoğunu sağlayan İsrail ile paylaşıp paylaşmadığını bilmediklerini ifade etti.

Brifingleri alan bir kişi, ABD'li üst düzey yetkililere yönelik neredeyse her gün sağlanan istihbarat brifinglerinde İsrail, Gazze ve Batı Şeria'nın "sıcak noktalar" listesinde yer aldığı, bu nedenle söz konusu değerlendirmelerin "sıradan" olduğu yönünde algılanmış olabileceği yorumunu yaptı.

Haberde, CNN'e konuşan Washington D.C.'deki Orta Doğulu bir büyükelçinin, hükümetlerinin Beyaz Saray ve ABD istihbarat yetkililerini uzun süredir Hamas silahlarının birikmesi ve Filistinliler arasında patlamaya hazır öfke konusunda defalarca uyardığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, 29 Eylül'de Atlantik Festivali'nde, İsrail ile Filistin arasındaki gerginlikte zorlukların devam ettiğini belirterek, "Fakat bugün Orta Doğu'daki kriz ve çatışmalara harcadığım zaman, 11 Eylül'e giden seleflerime kıyasla önemli ölçüde azaldı. Orta Doğu bölgesi bugün yirmi yılda olduğundan daha sessiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de istihbarat değerlendirmeleri, politika yapıcıları bilgilendirmek ve karar vermelerini sağlamak için istihbarat birimleri tarafından yazılıyor.

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