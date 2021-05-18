Dikkat çeken tespit: Bu, İsrail'in başarısızlığını gösteriyor

AA 18 Mayıs 2021 Salı 15:36 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 15:36

Filistinli uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yüksek katlı binaları ve sivil yerleşim alanlarını bombalamasının başarısızlığının göstergesi olduğunu, bu şekilde Filistin direnişi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı. Bölgede yüzlerce bina yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçaklarının saldırılarında özellikle yüksek katlı binaları hedef alması dikkati çekti. Özellikle bu binaların vurulması, can kayıpları, yaralanmalar ve hasarın da artmasına yol açtı.

Filistinli uzmanlar dünyadan yükselen tepkilere rağmen İsrail'in izlediği bu yolu AA muhabirine değerlendirdi.

- "İSRAİL KATLİAMLA KORKU VE ENDİŞE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Filistinli emekli tuğgeneral ve güvenlik uzmanı Vasıf Ureykat, İsrail'in yaptığı katliamlarla korku ve endişe oluşturmaya çalıştığını, bu şekilde caydırma politikası izlediğini belirtti.

Ureykat, "Sivillerin hedef alınması, yerleşim yerlerine, altyapıya ve binalara zarar verilmesi, Filistinli direnişçilere baskı ve halkın iradesini kırma amacı taşıyor. Ancak askeri anlamda bu bir başarısızlıktır. Zaten evleri yıkılan ya da hedef alınanlara bakıldığında da endişeli olmadıkları görülüyor; mallarının, mülklerinin Kudüs'e ve Filistin'e feda olduğunu söylüyorlar." dedi.

İsrail'in her yolu denediğine işaret eden Ureykat, gazetecilerden, Gazze'ye kara operasyonu başlatıldığına dair yalan haberler üretmesinin istendiğini ancak bunların ortaya çıktığına dikkati çekti.

"İsrail, askeri yönden hezimete uğradığı gibi medyada da, psikolojik savaşında da kaybetti." diyen Ureykat, İsrail'in Filistinli direnişçilere baskı için bir süre daha yüksek katlı binaları ve altyapıyı hedef alan saldırılarına devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Emekli Tuğgeneral Yusuf eş-Şarkavi, İsrail'in çocuklar başta olmak üzere sivilleri öldürüp korkutarak, İsrail kamuoyunda, yerel ve uluslararası basında medya savaşını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'yi ateşe verdiğini, bölgenin coğrafi konumuna ve nüfusa bakıldığında ABD'nin geçen yüzyıl Vietnam Savaşı'nda yaptığına benzediğini söyleyen Şarkavi, "Gazze'de Vietnam'dan daha güçlü örnekler görüldü. Ateşin büyüklüğüne, bölgenin küçüklüğüne rağmen, efsanevi bir duruş sergilendi, harika karşılık verildi, güçlü bir irade gösterildi." ifadelerini kullandı.

Şarkavi, "İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi, Filistinli direnişçilerin füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine karşı koyabildi. Bu da İsrail hanesine yazılan ayrı bir başarısızlık." diye konuştu.

- "İSRAİL'İN İDEOLOJİSİ ŞİDDET ÜZERİNE KURULU"

Siyasi analist Numan Amr, İsrail'in, ideolojisi şiddet üzerine kurulu bir devlet olduğunu belirtti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurma sürecindeki başarısızlıklarında zirveye ulaştığını aktaran Amr, bu nedenle ülke içi krizi, Filistinli sivilleri öldürerek dışarıya taşımaya karar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Amr, "Netanyahu bu delice intikam savaşıyla sağcı İsrail toplumuna 'yıkım gücüne sahip olduğu ve bazı hedefleri gerçekleştirdiği' mesajını vermeye çalışıyor. Ama bu şekilde İsrail toplumunu kaosa sürüklüyor. Biz Filistinlilere gelince bizim topraklarımızı savunma irademiz var." diye konuştu.

Bu savaşın Orta Doğu'daki çeşitli güç dengelerini değiştireceğini öngören Amr, bu sırada Filistin halkının da meşru haklarını elde etmede ısrarını sürdüreceğine dikkatini çekti.