İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0958
  • EURO
    9,6984
  • ALTIN
    454.431
  • BIST100
    1399.69
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dikkat çeken zamanlama! Rusya donanması tatbikat başlattı
Dünya

Dikkat çeken zamanlama! Rusya donanması tatbikat başlattı

Rus donanması, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e girişi öncesinde tatbikat başlattı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
ABONE OL

Rus ajanslarında yer alan haberlere göre, Kırım'da konuşlu Karadeniz donanmasından gemiler, helikopter ve uçakların katıldığı tatbikatta yüzey ve hava hedeflerine ateş açılacak.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına ve 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'a yaptığı askeri yığınağı artarken, ABD ve NATO ülkeleri Rusya'nın askeri varlığını azaltmasını istiyor. ABD'ye ait iki savaş gemisinin bu hafta Karadeniz'e girmesi bekleniyor.

Moskova ABD gemilerinin "kendi iyilikleri için" Kırım'dan uzak durmasını istemişti ve Rusya'yı provoke etmeye yönelik bir adım olduğunu ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.