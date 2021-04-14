14 Nisan 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:40

Rus ajanslarında yer alan haberlere göre, Kırım'da konuşlu Karadeniz donanmasından gemiler, helikopter ve uçakların katıldığı tatbikatta yüzey ve hava hedeflerine ateş açılacak.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına ve 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'a yaptığı askeri yığınağı artarken, ABD ve NATO ülkeleri Rusya'nın askeri varlığını azaltmasını istiyor. ABD'ye ait iki savaş gemisinin bu hafta Karadeniz'e girmesi bekleniyor.

Moskova ABD gemilerinin "kendi iyilikleri için" Kırım'dan uzak durmasını istemişti ve Rusya'yı provoke etmeye yönelik bir adım olduğunu ifade etmişti.