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Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine mahkemeden onay çıktı

İspanya'da sosyalist hükümetin 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılması kararına mahkeme onay verdi.

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Yüksek Mahkeme, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin Şehitler Vadisi'ndeki (Valle de los Caidos) anıt mezardan çıkartılması kararına ihtiyati tedbir uygulanması yönünde Franco'nun ailesinin yaptığı başvuruyu reddetti.

Azınlık hükümetiyle geçen haziran ayından bu yana ülkeyi yöneten Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), 8 Kasım'da Bakanlar Kurulu'nda diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılması kararını almış, meclis de buna onay vermişti.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılmasının ocak ayı sonunda yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Diktatör Franco'nun kalıntılarının nereye taşınacağı henüz bilinmiyor.

Başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'ta bulunan diktatör Franco ve faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarlarının yanında aynı zamanda İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybedenlerden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

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