Diktatörün koleksiyonuna 27 milyon dolar

Dünyanın en fazla yolsuzluk yapılan ülkelerinden Ekvator Ginesi’nde Cenevre savcılığının el koyduğu 25 otomobil açık artırmada 27 milyon dolara satıldı. Adı kara para aklama ve kamu malını kötüye kullanma skandallarına karışan Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Yardımcısı Teodoro Obiang’a ait koleksiyona geçtiğimiz şubatta Cenevre savcılığı el koymuştu. Soruşturmanın ardından alınan mahkeme kararında, 25 aracın açık artırmada satılarak elde edilecek gelirin Batı Afrika’daki sosyal yardım programlarında kullanılmasına hükmedildi. Teodoro Obiang, Ekvator Ginesi’ni 40 yıl boyunca yöneten ve birçok kurum ve örgüt tarafından dünyanın en fazla yolsuzluğunun yaşandığı yönetimlerden birinin lideri olarak görülen Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’nun oğlu.

8,28 MİLYON DOLARA BİR LAMBORGHINI

Eşine az rastlanan araç koleksiyonunda 2014 model beyaz renk bir Lamborghini Veneno Roadster de bulunuyor. Bu ‘süper araç’ açık artırmada rekor fiyata alıcı bularak tam 8,28 milyon dolara satıldı. Araca müzayede öncesi yarısı kadar değer biçilmişti. Veneno’dan İtalyan spor otomobil markasının 50. yaş günü onuruna sadece 9 adet üretilmişti. Koleksiyonun büyük bir bölümünü isminin açıklanmasını istemeyen Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir milyarder olduğu belirtiliyor.

Koleksiyonda öne çıkan ‘süper’ araçlar

1. 2011 model Aston Martin One-77 Coupe: 1,55 milyon dolar

2. 2015 model siyah renk Koenigsegg One1.46 milyon dolar

3. 2007 model, beyaz renk Bentley Azure Decapotable 112.125 dolar

4. 1998 model gri renk, zırhlı Rolls Royce Silver Spur 86.250 dolar.

5. 1956 model Aston Martin Lagonda