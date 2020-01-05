05.01.2020 16:53 - Güncelleme: 05.01.2020 16:53

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında 2 Ocak'ta imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun dili sürçtü.

"İSRAİL'İ BİR NÜKLEER GÜCE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır.” dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır." ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.

İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.