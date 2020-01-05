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Dünya

Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı 'Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı' projesine ilişkin yaptığı açıklamada, dili sürçerek 'İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz.' dedi.

05.01.2020  16:53 - Güncelleme: 05.01.2020  16:53

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında 2 Ocak'ta imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun dili sürçtü.

"İSRAİL'İ BİR NÜKLEER GÜCE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır.” dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır." ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.

İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

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