Dinazorlar döneminde yaşamış 100 milyon yıllık yengeç bulundu

21 Ekim 2021 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:30

Çinli, ABD'li ve Kanadalı bilim insanları, Kuzey Myanmar'dan gelen kehribar içinde 100 milyon yıllık olduğu tahmin edilen minik yengeç buldu.

Dinazorlarla beraber yaşadığı açıklanan küçük yengece Cretapsara athanata adı verildi.

100 milyon yıllık canlı, bugün kıyılarda dolaşan yengeçlere yüzeysel olarak benziyor.

Bilgisayarlı tomografi taramaları, ağız kısımlarındaki antenler, solungaçlar ve ince kıllar gibi hassas vücut kısımlarını ortaya çıkardı.

Yengeç sadece 5 milimetre uzunluğundaydı ve muhtemelen bir bebek yengeçti.

Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Javier Luque, "Örnek muhteşem, türünün tek örneği. Kesinlikle eksiksiz ve vücudunda tek bir kıl bile eksik değil" dedi.

Araştırmacılar, Cretapsara'nın ne bir deniz yengeci ne de tamamen karada yaşayan bir canlı olduğunu düşünüyor. Orman tabanında tatlı suda yaşamış olabileceğine inanılıyor.