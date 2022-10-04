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  • Dinmeyen acı! Bosna Hersek'te kimliği tespit edilemeyen 22 kurbanın kemikleri tek tabutta defnedilecek
Dünya

Dinmeyen acı! Bosna Hersek'te kimliği tespit edilemeyen 22 kurbanın kemikleri tek tabutta defnedilecek

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta öldürülen ve kimliği tespit edilemeyen 22 kurbana ait kemik kalıntıları yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından tek bir tabutta Vitez Şehitliği'nde toprağa verilecek.

AA4 Ekim 2022 Salı 17:34 - Güncelleme:
Dinmeyen acı! Bosna Hersek'te kimliği tespit edilemeyen 22 kurbanın kemikleri tek tabutta defnedilecek
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Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, yaptığı açıklamada, toprağa verilecek kurbanların 1993'te Bosna Hersek'in orta kesimlerinde öldürüldüğünü ifade ederek, "Oldukça küçük ve DNA analizi mümkün olmayan ceset kalıntılarından bahsediyoruz. Daha önce kimliği tespit edilen kurbanların kemik kalıntılarına eklenemeyen iskelet kalıntısı bunlar." dedi.

Kemiklerin 1998'de Mostar yakınlarındaki toplu mezar kazılarında çıkarıldığını belirten Fazlic, 22 kurbana ait kemiklerin tek bir tabutta defnedileceğini söyledi.

Fazlic, kimliği tespit edilemeyen kemik kalıntılarının sahipleriyle aynı mezarlıkta olmasını istediklerini belirterek, "Kemiklerin muhtemel sahiplerinin çoğu Vitez Şehitliği'ne defnedildi." diye konuştu.

  • Bosna Hersek
  • Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic
  • Srebrenitsa

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