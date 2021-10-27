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Dünya

Dinozordan dünya liderlerine çağrı: Yok olmayı seçme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için 'Yok Oluşu Seçme' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında yayınlanan dinozor videosu sosyal medyada beğeni topladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:47
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), petrol ve kömür gibi fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için "Yok Oluşu Seçme" kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında hazırlanan kısa videoda, nesli tükenen bir dinozor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşma yaparak fosil yakıtlardan uzak durulması ve "yok oluşun seçilmemesi" çağrısı yapıyor.

UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her 1 dolara karşılık, fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.

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