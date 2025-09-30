İSTANBUL 21°C / 12°C
Diplomasi kılıfına bürünmüş sabotaj… Sumud Filosu'ndan İtalya'nın çağrısına sert tepki

Küresel Sumud Filosu, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın filoyu takip eden firkateynin katılımcılara “kritik bölgeye varmadan önce gemiden inme” çağrısını açıkça reddetti. Çağrıyı “diplomasi kılıfına bürünmüş sabotaj” olarak nitelendirdi ve yolculuğa kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

AA30 Eylül 2025 Salı 22:02 - Güncelleme:
Diplomasi kılıfına bürünmüş sabotaj… Sumud Filosu'ndan İtalya'nın çağrısına sert tepki
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanlığının, "Küresel Sumud Filosu'nu takip eden deniz firkateyninin yakında bir telsiz çağrısı yapacağını ve katılımcılara kritik bölgeye varmadan önce gemiyi terk etme ve karaya dönme fırsatı sunacağını" bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şunu kesin olarak ifade edelim, bu koruma değil. Bu sabotajdır. Bu, hükümetlerin kendilerinin üstlenemediği barışçıl insani bir misyona moral bozmak ve parçalamak için yapılan bir girişimdir, üstelik sessizlikleri ve ortaklıkları bu noktaya gelinmesine yol açmıştır. Bu, diplomasi kılıfına bürünmüş bir korkaklıktır. İtalya gerçekten yaşamları korumak isteseydi, İsrail'in yardımcısı gibi hareket etmez ve sivillere geri çekilmeleri için baskı yapmazdı. Deniz filosunu, barışçıl gönüllülerin Gazze'ye güvenli geçişini sağlamak, uluslararası hukuku uygulamak ve hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kullanırdı. Bunun altına imza atmak bile ortaklıktır." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki her katılımcının risklerin tamamen farkında olarak bu yolculukta yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Yanıltıcı bir yanılsama içinde değiliz. Burada olmamızın nedeni, soykırım, açlık ve toplu cezalandırma karşısında sessiz kalmanın, insani yardım taşıyan bir gemiyle yol almanın taşıdığı riskten çok daha tehlikeli olmasıdır." denildi.

Açıklamada, İtalyan hükümetinin bunun farkında olduğu belirtilerek, "Ancak (İtalyan hükümeti) yasa dışı bir ablukayı kırmak yerine, sadece tehlike noktasına kadar eşlik etmeyi ve ardından bizi karaya geri döndürmeyi (İsrail'in, Filistin halkını tam bir cezasızlıkla katletmeye ve aç bırakmaya devam ettiği bir ortamda) seçmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Filonun yoluna devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalyan donanması bu misyonu engelleyemez. Ablukayı kırma talebi geri çekilemez ve ahlaki sorumluluğumuz denize atılamaz. Katettiğimiz her deniz mili, karşılaştığımız her tehdit, hükümetlerin yapamadığını ve sıradan vatandaşların şimdi yapmak zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koymaktadır."

Sumud Filosu tehdit altında! Soykırımcı müdahaleye hazırlanıyor

Açıklamada, İsrail'in ablukasının yasa dışı olduğu ve suç teşkil ettiğine vurgu yapılarak, "Dünyanın sessizliği ise tahammül edilemez. Eğer İtalyan hükümeti cesaretiyle hatırlanmak istiyorsa, bizimle birlikte yol almalıdır." denildi.

Türk askeri anbean takipte! Sumud Filosu'nda Türkiye umudu

MSB'den Sumud Filosu'na yardım eli
