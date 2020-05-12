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Dünya

Diplomatik dokunulmazlıkla ülkeden kaçmıştı... Interpol, CIA ajanı hakkında kırmızı bülten çıkardı

İngiltere'de geçtiğimiz yıl trafik kazasında Harry Dunn'ın ölümüne neden olan ancak diplomatik dokunulmazlıkla nedeniyle ülkeden kaçan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

DHA12 Mayıs 2020 Salı 00:14 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 00:14
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CIA AJANI HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

İnterpol, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın öldüğü kazaya karışan ABD vatandaşı Anne Sacoolas hakkında yakalama kararı çıkardığını duyurdu.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

İngiliz makamlarının gencin ölümü sırasında, Sacoolas'ın diplomatik dokunulmazlığı olmadığı sonucuna vardığını duyuran Interpol'ün açıklamasnı doğrulayan Dunn ailesinin sözcüsü Radd Seiger, "Bu onu firari ve kaçak yapıyor. Adalet yerini buldu. ABD dışına adım attığı anda yakalanıp İngiltere'ye iade edileceği anlamına geliyor" dedi.

TRAFİK KAZASININ ARDINDAN İNGİLTERE'DEN KAÇTI

Harry Dunn, 27 Ağustos 2019'da Northamptonshire bölgesindeki ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.Kaza sırasında Dunn'ın kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

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