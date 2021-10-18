Diplomatik kriz çıktı! Sınır dışı edildi

18 Ekim 2021 Pazartesi 07:55 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 07:55

Fransız haber ajansı AFP, Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Nicolas De Lacoste'un Minsk yönetiminin talebi üzerine Belarus'tan ayrıldığını duyurdu.

De Lacoste, geçtiğimiz yıl Büyükelçi olarak görevlendirilmiş ve Belarus Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sunmuştu. Ancak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya mektubun kopyasını sunmamıştı.

Bunun üzerine Paris ile Minsk arasında diplomatik kriz patlak verdi.

Belarus, Büyükelçi De Lacoste'tan ülkeden ayrılmasını istedi. Lacoste, Minsk'ten ayrılarak ülkesine döndü.

AB, LUKAŞENKO İKTİDARINI TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta 2020'de yapılan seçimlerden sonra Lukaşenko iktidarını tanımadığını açıklamıştı.

Belarus'ta yaşanan iç siyasi gerilim nedeniyle Belarus ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik gerilim halen devam ediyor.