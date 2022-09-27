Diplomatik ve askeri temsilciler bir araya geldi: Kosova Güvenlik Gücü ve Ortakları 2022 Konferansı

Başkent Priştine'deki konferansa Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Misyon Şefi Tuğgeneral John B. Bozicevic'in yanı sıra partner ülkelerin diplomatik ile askeri temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kosova ile özel ilişkilerine işaret ederek Türkiye'nin, savunma sektörü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Kosova'ya destek sağlamak için çalıştığını söyledi.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin desteğinin 2008'den bu yana bazı anlaşmalarla belirlenen çerçevede hayata geçtiğini aktaran Sakar, "Askeri eğitim iş birliği anlaşması kapsamında her yıl FSK'nin yaklaşık 60 üyesi Türkiye'de askeri eğitim almakta. Kosova'nın ilk askeri doktorları ile helikopter pilotları da dahil olmak üzere 500'ün üzerinde FSK üyesi eğitimlerini Türkiye'de tamamlamıştır." diye konuştu.

Kosova'nın Avrupa-Atlantik yolculuğunu desteklediklerini vurgulayan Sakar, her iki ülkenin savunma bakanlarının sık görüşmelerinin Kosova ile Türkiye arasında savunma alanındaki iş birliğini daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Kosova Savunma Bakanı Mehaj da FSK'nin sürekli olarak kapasitesi ve profesyonelliğini artırdığını belirterek "2021'de Kosova Güvenlik Gücü, Amerikan ordusunun Kuveyt'te sağladığı ilk barış misyonuna diğer birçok önemli ülkeyle katılarak, sadece tüketici değil aynı zamanda güvenlik ihracatçısı oldu. Bu süreç hem taahhüt hem de ortaklarımızla koordinasyonu gerektiriyor." dedi.

MÜREFFEH VE BARIŞ İÇİNDE BİR KOSOVA

KFOR Misyon Şefi Bozicevic de KFOR'un Kosova Savunma Bakanlığı ve FSK ile mükemmel ilişkilerine dikkati çekerek "KFOR ve FSK arasında gelecekteki ortak eğitim olanaklarını araştırmak için Savunma Bakanlığı ekibiyle bir çalışma grubu kurmayı planlıyoruz. Burada bulunmamızı takdir ediyor ve herkes için müreffeh ve barış içindeki bir Kosova'yı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan yasal değişikliklerle 2018'de FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi başlatılmıştı. Bu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.