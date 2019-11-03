Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile bir araya geldik. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'nın hazırlıklarını, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.