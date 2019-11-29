Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Genel Sekreter Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü aktarıldı.
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