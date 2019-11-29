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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

  • AA
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Genel Sekreter Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü aktarıldı.

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