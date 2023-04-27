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Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Sudan'dan şu ana kadar 1383'ü vatandaşımız olmak üzere toplam 1500 kişiyi tahliye ettik' açıklamasında bulundu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sudan'dan tahliye sürecini yakından takip eden Çavuşoğlu, Mısır üzerinden tahliye edilecek vatandaşlar ile telefonda görüntülü konuştu.

Tüm vatandaşları Antalya'dan sevgiyle selamladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah Kahire'ye varın. Oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah." dedi.

Çavuşoğlu, Türk yetkililerin vatandaşlarla iyi ilgilendiklerini, onlar oradayken gözlerinin arkada kalmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadınız, bırakmayacağız da. Selametle gelin, dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Sudan'dan 1383'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.

- SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

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