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Dünya

Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek

Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye ve Libya konusunda temaslarda bulunacak.

AA23.12.2019  12:04 - Güncelleme: 23.12.2019  12:04

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet dün Rusya'ya gitti.

Heyetin bugün Rus yetkililerle başta Suriye ve Libya konularını ele alması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretle ilgili hazırlıkların da görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya nezdinde İdlib'deki saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, "Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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