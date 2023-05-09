İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5197
  • EURO
    21,4161
  • ALTIN
    1268.56
  • BIST100
    4547.52
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'den İsrail'e 'Gazze' tepkisi: Alçakça!
Dünya

Türkiye'den İsrail'e 'Gazze' tepkisi: Alçakça!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez' denildi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e 'Gazze' tepkisi: Alçakça!
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerince bugün (9 Mayıs) Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasının beklendiği belirtilerek, "Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet (Şabak) tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.