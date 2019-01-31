Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Japonya'ya 'yabancı işçi' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Japonya’da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır' dedi.
- star.com.tr
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Japonya’da, Nisan'da yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayalkırıklığına yol açmıştır."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.