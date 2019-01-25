15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2739
  • 5,9873
  • 217.894
  • 101.985
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying: Çin, Venezuela'nın askeri müdahale tehditlerine karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin, tüm tarafları Venezuela halkının seçimine saygı duymaya çağırarak askeri müdahale tehditlerine karşı çıktıklarını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Venezuela’nın içişlerinin Venezuela halkının kendi seçimi ve kararı olduğunu belirtti.

Hua, “Tüm tarafları Venezuela halkının seçimlerine saygı duymaya, Venezuela’daki tüm kesimlerin anayasa çatısı altında barış ve diyalog yöntemleriyle siyasi çözümü aramasını desteklemeye çağırıyorum.” dedi.

Venezuela hükümetinin ülkenin barış, istikrar ve bağımsızlığını korumasına yönelik çabalarını sürdürmesini desteklediklerini vurgulayan Hua, “Çin tarafı, Venezuela’ya dış müdahaleye karşı çıkıyor, özellikle askeri müdahale tehditlerine." ifadesini kullandı.

Hortum anında ne yapmalı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

MHP İl Başkanı görevinden alındı

MHP İl Başkanı görevinden alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait okulların yönetimini devraldı

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait okulların yönetimini devraldı

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Bakan Akar'dan müjde: Kısa sürede çözeceğiz

Bakan Akar'dan müjde: Kısa sürede çözeceğiz

Haberi Çavuşoğlu verdi: Çalışmalar başlayacak

Haberi Çavuşoğlu verdi: Çalışmalar başlayacak
 

POPÜLER HABERLER

İşte MHP´nin seçim şarkısı

İşte MHP´nin seçim şarkısı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA