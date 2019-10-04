Disneyland’in ilk müşterisi 

Disneyland’in açılış günü gece saat 2’de sıraya giren MacPherson, eğlence parkına girişini televizyondan izledikten sonra motosikletiyle 16 kilometre yol giderek sıranın en başına geçmeyi başarmış. MacPherson’un biletine ne olduğu bilinmese de yanında gelen kartın bir kopyası hala adamda duruyor. Bu bilet, saatlerce sıra beklemenin ödülü olarak alınan, Disney tarihinde sıradan vatandaşlara satılan ilk bilet olma özelliğine sahip. Amerikan basınına konuşan 86 yaşındaki adam, o gün arkasında gördüğü 6 bin kişilik sırayı hiç unutamadığını da söyledi.