DİTİB Paris'te kitap fuarı açtı

DİTİB Paris merkezinde iki gün boyunca ziyaret edilebilecek fuarın açılış törenine, Din Hizmetleri Ataşesi Hüseyin Avni Böge, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Tantekin, törende yaptığı konuşmada, bu fuarı organize ettiği için DİTİB’e teşekkür ederek, "Bu fuar, Paris'te eksikliği hissedilen ve önemli bir boşluğu dolduran bir fuardır. Her gün ortaya çıkan gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız meseleler, Türk toplumu için eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

"BİLGİYE VE BİLGİLİ OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Türk toplumunun gelecek nesillerinin daha eğitimli ve donanımlı olması, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasının önlerindeki en önemli sınav olduğunu belirten Tantekin, "Bunun için bilgiye ve bilgili olmaya ihtiyacımız var. Bu bilgiyle yaşadığımız toplumda güç ve nüfuz sahibi olmalıyız. Bunun yolu da kitap fuarları, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemekten geçiyor." diye konuştu.

Başkonsolos Tantekin, fuara yoğun katılım olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böge de bu fuarın iki gün boyunca Paris ve çevresinde yaşayan Türk toplumunun kitapla ve bilgiyle buluşmasını sağlamasını ümit ettiğini söyledi.

Türkçe ve Fransızca kitaplarla her yaşa hitap eden kitap fuarında senarist, yazar Ahmet Turgut imza ve söyleşi programında kitapseverlerin karşısına çıkacak.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törende, açılış kurdelesini Tantekin ve Böge birlikte kesti.