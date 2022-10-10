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Dünya

Dmitriy Medvedev arananlar listesine alındı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arananlar listesine aldı.

IHA10 Ekim 2022 Pazartesi 18:18 - Güncelleme:
Dmitriy Medvedev arananlar listesine alındı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alındı.

Medvedev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair söylemleri üzerine soruşturma organları tarafından ifadesinin alınması için arandığı belirtildi. Medvedev, bu karar doğrultusunda Ukrayna istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmesi durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecek.

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