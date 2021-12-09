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Dünya

Doğal gaz boru hattında patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi

İran'ın güneybatısında bir gaz rafinerisindeki boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 21:06
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İran devlet televizyonuna bilgi veren Parsiyan Gaz Rafinerisi Genel Müdürü Mühendis Alemdar Babayi, Fars eyaletindeki rafineride bir hafriyat makinesinin doğal gaz boru hattına kazayla çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamanın can kaybına yol açmadığını aktaran Babayi, "Şu an yardım ve operasyon ekipleri olay yerine intikal etti ve hattaki gaz akışı kesildi." dedi.

İran Ulusal Gaz Şirketi Sözcüsü Muhammed Asgeri ise patlamanın gaz üretimini etkileyecek boyutta olmadığını söyledi.

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