'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

20.12.2019 03:15 - Güncelleme: 20.12.2019 03:16

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ALMAN BAKAN: YUNANİSTAN VE RUMLARIN YANINDAYIZ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Limasol limanında konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret eden Kramp-Karrenbauer Yunanistan ve Rum Kesimini desteklediklerini söyledi.

"DOĞU AKDENİZ ÇOK ZENGİN BİR BÖLGE"

Alman Bakan Doğu Akdeniz’i işaret ederek, “Burası kuşkusuz ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için gereken yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge, bu nedenle bölgede birçok kesimin büyük ekonomik çıkarı mevcut” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ARZUSU

Kramp-Karrenbauer Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi kabul ettiğine işaret ederek Türkiye 'nin bu belgeye kabul etmesi çağrısında bulundu.

GERİ ADIM YOK

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uzun zamandır sondaj faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ankara bölgede söz sahibi olduğunu iddia eden aktörlerin tüm çabalarına rağmen geri adım atmadı. Son dönemde Libya ile imzalanan tarihi mutabakatlarla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin eli güçlendi.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.