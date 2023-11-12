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Dünya

Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü! Personellerin tamamı öldü

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

AA12 Kasım 2023 Pazar 19:57 - Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü! Personellerin tamamı öldü
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EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

  • askeri eğitim
  • yakıt ikmali
  • ABD uçağı

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