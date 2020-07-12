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Dünya

Doğu Akdeniz'de 'Türkiye' paniği! İsrail destekli 4'lü koalisyon için harekete geçtiler

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'de çıkarları doğrultusunda peş peşe attığı başarılı hamleler karşısında çaresiz kalan ülkeler, Türkiye karşıtı koalisyon için hareket geçti. İsrail'in de destek vereceği Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden oluşacak 4'lü bir koalisyon oluşturmak için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 16:26
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı 4 ülkeyi harekete geçirdi. Başta Yunanistan olmak üzere Güney Kıbrıs, Fransa ve aralarında İtalya'nın da olduğu ülkelerin oluşturacağı 4'lü koalisyonla; limanların kullanımı kolaylaşacak, ortak tatbikatlar yapılacak. Ülkelere ait şirketlerin Doğu Akdeniz'de yapacağı doğalgaz aramalarında güvenliği sağlanacak.

Rum medyası, 4'lü koalisyon kurma çalışmasına İsrail'in destek verdiğini ifade etti.

ANASTASİADİS'TEN ATİNA'YA ZİYARET

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de salı günü Atina'ya ziyaret gerçekleştirecek. Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmenin tek gündeminin Türkiye olacağı ifade edildi. Rum medyasına göre Anastasiadis ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı bölgede yaşanabilecek senaryoların görüşüleceği belirtiliyor.

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