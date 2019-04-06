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Doğu Akdeniz’deki şer ittifakta Türkiye korkusu

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması, İsrail ve Yunanistan’ı endişelendirdi. Bölgede Türkiye’nin güçlendiğini gören iki ülke, S-400’lere karşı koyabilmek için ortak tatbikat yaptı. 

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İsrail’in, Rus S-400 hava savunma sistemlerine karşı koyabilme yollarını öğrenmek için Yunanistan Hava Kuvvetleri ile ortak birkaç tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. The Jerusalem Post gazetesinin yabancı kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İsrail, Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Girit Adası’nda birkaç ortak tatbikata katılarak modern hava savunma sistemine karşı mücadele yöntemlerini gizliden öğrendi bile” ifadesine yer verildi.  

S-400 TATBİKATI 

Haberde, yapılan açıklamalara göre, tatbikatlar İsrail Hava Kuvvetleri’ne, modern hava savunma sisteminin nasıl ‘kandırılabileceği’ veya ‘kör edilebileceğine’ ilişkin verileri elde etme fırsatını sağladı” ifadeleri kullanılırken,  tatbikatların ne zaman gerçekleştirildiği ve tatbikata hangi uçakların katıldığına dair bilgi verilmedi. 

Öte yandan Amerika’dan 70 askeri helikopter alan Yunanistan, F-35’lere de sahip olmak istiyor. Türkiye; Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini, Amerika’dan ise F-35’leri alacak olması Yunanistan’ı endişelendirdi. Bölgede Türkiye’nin giderek güçlendiğini gören Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Amerika’dan acil olarak 70 askeri helikopter satın aldı. Ülkenin ekonomik krizde olmasına rağmen bu adımı atan Çipras’ın yeni hedefi F-35 satın almak. Bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump’a iletmeyi düşünen Yunanistan Başbakanı, halktan gelebilecek tepkilere kulağını tıkayacak. 

5 ÜLKEYE F-35 SATIŞI 

ABD Savunma Bakanlığı da Yunanistan’a F-35 satabileceklerinin işaretini verdi. Amerika’nın Yunanistan dışında; Romanya, İspanya, Polonya ve Singapur’a da F-35 satabilmenin yollarını aradığı konuşuluyor. Yunanistan’ın Girit Adası’na da S-300 hava savunma sistemleri yerleştirildiği biliniyor. 

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