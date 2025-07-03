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Dünya

Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Çin unsurlarından sınır ihlali

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Çin unsurlarından sınır ihlali
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Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularını ihlal ettiği aktarıldı.

Haberde, "çeşitli silahlarla" donatılmış olduğu görülen gemilerin, Japonya'nın kontrolündeki Uotsuri Adaları etrafında dolaştığı belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliğinin (JCG) uyarıları sonrası gemilerin bölgeden ayrıldığı bildirilen haberde, yabancı gemilerin olası kara suları ihlallerine karşı JCG'nin bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çin'e ait gemiler, en son 14 Haziran'da Japon kara sularını ihlal etmişti.

TARTIŞMALI ADALAR

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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