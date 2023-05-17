Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı bina işgalci İsrail tarafından yıkıldı

Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine gelen İsrail güçleri, buldozerlerle 7 daireli apartmanı yerle bir etti.

AA muhabirine konuşan apartman sakinlerinden Ummu Adem el-Huseyni, İsrail'in 2009 yılında apartmanın bir kısmını, bu kez ise tüm binayı yıktığını söyledi.

Apartmandaki 6 dairede evli oğullarının yaşadığını ve binada 50 kişinin barındığını anlatan Huseyni, "2006'dan beri burada yaşıyoruz. Evler için kaç kez ruhsat almaya çalıştık. Bunun için avukat tuttuk. Ama çabalarımız hep boşa gitti." dedi.

Binada çok anılarının olduğunu belirten Huseyni, uyarı yapılmadan yıkılan binadaki evlerden mobilyaları da çıkaramadıklarını ifade etti.

İsrail belediyesinden yıkıma dair açıklama yapılmadı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.