Doha'da ateşkes müzakereleri tıkandı! ABD'den soykırımcı İsrail'in Gazze haritasına ret

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, arabulucular Tel Aviv'in sunacağı yeni haritaları bekliyor.

Hamas'ın İsrail'in istediği tampon bölgeyi 0,7 ila 1 kilometre genişliğine kadar kabul etmesine karşın İsrail'in son sunduğu haritaya göre yer yer 3 kilometre genişlikte işgali sürdürme ısrarı nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakereleri tıkandı.

İsrail ile Hamas'ın kırmızı çizgilerinin uyuşmadığı aktarılırken İsrail'in yeni bir çekilme haritası sunmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan Haaretz gazetesinin Arap bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, arabulucu ülkelerin anlaşmazlığa rağmen pes etmediği belirtildi.

Diplomatik kaynak, arabulucuların, İsrail'in sunduğu çekilme haritasını kabul edemeyeceğini açıkça belirten Hamas ile daha gerçekçi bir harita konusunda hükümetin şahin kanadıyla uzlaşma sağlamakta zorlanan İsrail tarafını dengelemeye çalıştığını söyledi.

ABD tarafının da İsrail'in sunduğu haritadan memnun olmadığı ve bunu Katar ve Mısırlı arabuluculara ilettiği aktarıldı. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların, ateşkes anlaşması imzalanırsa aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in istifa edeceği yönündeki tahminine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich ile görüşeceği kaydedildi. Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Smotrich ile Ben-Gvir'in anlaşmaya karşı muhalefetini yumuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

The Times of Israel, reddedilen haritalara göre İsrail'in Gazze topraklarının üçte birinde işgali sürdürmek istediğini, buna Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla toplamak için "insani yardım şehri" adı altında kurulacak toplama kampının yapılması planlanan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın da dahil olduğuna dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in insani yardımların girişini engellediği mart ayından beri Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme vakalarının arttığını bildirdi

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 Filistinli hayatını kaybetti

02:21 İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'nin on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalması gerektiğini söyledi

01:44 İsrail basını, Gazze Şeridi'nde cumartesi günü düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askerinin yaralandığını yazdı

00:45 İsrailliler, ülkenin çeşitli kentlerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi

00:44 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki geniş bir alanda işgalini sürdürme ısrarı nedeniyle tıkanan Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde, Tel Aviv yönetiminin bugün yeni bir çekilme haritası sunması bekleniyor

00:09 Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da her gün Filistinlileri öldürdüğünü belirtti