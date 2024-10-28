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Dünya

Doha'da işgalci İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakeresi: Masada ABD ve Katar var

Soykırımcı İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeler sürüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu görüşmeler kapsamında Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir araya geldi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Doha'da işgalci İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakeresi: Masada ABD ve Katar var
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İsrail basınında yer alan haberde, esir takası müzakerelerine yeniden başlatılması kapsamında Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün Doha'da bir aya geldiği belirtildi.

Mossad Direktörü Barnea'nın esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması görüşmeleri kapsamında bugün de Doha'da kalacağı ifade edildi.

Doha'da Barnea, Al Sani ve Burns arasındaki görüşmelerin bugün de devam edeceği kaydedildi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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