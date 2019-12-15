Doha’da Libya lideri Serrac’la Akdeniz zirvesi!

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” dedi.

HUKUKUMUZU KORUYORUZ

Akar ise Genelkurmay Başkanı Güler’in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatı sonrası iş birliğinin devamına ilişkin gündemleri masaya yatırdı. Akar, toplantı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, “Biz deniz haklarımız ve menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.