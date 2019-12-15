Doha’da Libya lideri Serrac’la Akdeniz zirvesi!
Türkiye ile Libyalı taraflar, Akdeniz mutabakatı sonrası ilk kez bir araya geldi. Katar’da düzenlenen 19. Doha Forumu’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” dedi.
HUKUKUMUZU KORUYORUZ
Akar ise Genelkurmay Başkanı Güler’in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatı sonrası iş birliğinin devamına ilişkin gündemleri masaya yatırdı. Akar, toplantı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, “Biz deniz haklarımız ve menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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