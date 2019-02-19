12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,307
  • 6,0012
  • 225.779
  • 101.781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Doha'da Türk-Katar ilişkilerinin tarihi anlatıldı

Katar'ın başkenti Doha'da 'Katar Devletinin Kurucusu Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani Döneminden Bugüne Türkiye Katar İlişkileri' paneli düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar'ın başkenti Doha'da Yunus Emre Kültür Merkezi ve Katar Üniversitesi İbni Haldun Araştırma Merkezi tarafından "Katar Devletinin Kurucusu Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani Döneminden Bugüne Türkiye Katar İlişkileri" paneli düzenlendi.
 
Panelde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, tarihten günümüze Türkiye ile Katar ilişkilerini anlattı.
 
"OSMANLI BELGELERİNDE KATAR ADI İLK KEZ 1555'TE GEÇMEYE BAŞLADI"
 
İki ülke arasında güçlü bağlar olduğunu dile getiren Kurşun, "19. yüzyılda başa geçen Katar Emiri Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani'nin Abdulhamit'le ilişkileri çok güçlüydü." dedi.
 
Birçok tarihçinin ilişkileri 19. yüzyıldan başlattığını hatırlatan Kurşun, bunun doğru olmadığını ilişkilerin Osmanlıların Arap dünyasının doğusuna ulaştığı 16. yüzyıla uzandığını belirtti.
 
Bu konuda örnekler veren Kurşun, "Katar devletinin kurucusu kabul edilen Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani, bölgede İngiliz nüfuzuna karşı mücadele için Osmanlılardan yardım istedi. Şeyh Kasım ve oğlu Şeyh Abdullah, İngilizlerle imzalanan barış anlaşması gereği Osmanlı askerlerinin Katar'dan çıkışını geciktirmeye çalışmışlardı." dedi.
 
Osmanlı belgelerinde Katar adının ilk kez 1555'te geçmeye başladığını aktaran Kurşun, arşiv belgelerinde Katar'ın değişik büyüklükte bin gemiye sahip olduğu ve halkının denizcilik yaptığı bilgilerinin yer aldığını dile getirdi.
 
Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla ilişkilerin kesildiğine işaret eden Kurşun, ilişkilerin 1979'da yeniden kurulduğunu kaydetti.
 
Panele çok sayıda dinleyicinin yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Katar Üniversitesi Rektörü Hasan ed-Dirhem de katıldı. 

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maduro'dan "yerli ve milli" iletişim çağrısı

Maduro'dan 'yerli ve milli' iletişim çağrısı

Binali Yıldırım görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım görevi Celal Adan'a devretti

Bilgisayar sistemine saldırı: Dış güçler yaptı

Bilgisayar sistemine saldırı: Dış güçler yaptı

Yeni Zelanda'dan ABD'yi kızdıracak "Huawei" kararı

Yeni Zelanda'dan ABD'yi kızdıracak 'Huawei' kararı

CHP'den belediye başkan adaylarına skandal 'HDP' talimatı

CHP'den belediye başkan adaylarına skandal 'HDP' talimatı

Diktatöre ak güvercin harekatı

Diktatöre ak güvercin harekatı

'Kötüye gidişin sorumlusu İsrail'

'Kötüye gidişin sorumlusu İsrail'

Trump, Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu tehdit etti

Trump, Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu tehdit etti
 

POPÜLER HABERLER

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA