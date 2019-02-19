Doha'da Türk-Katar ilişkilerinin tarihi anlatıldı

Katar'ın başkenti Doha'da Yunus Emre Kültür Merkezi ve Katar Üniversitesi İbni Haldun Araştırma Merkezi tarafından "Katar Devletinin Kurucusu Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani Döneminden Bugüne Türkiye Katar İlişkileri" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, tarihten günümüze Türkiye ile Katar ilişkilerini anlattı.

"OSMANLI BELGELERİNDE KATAR ADI İLK KEZ 1555'TE GEÇMEYE BAŞLADI"

İki ülke arasında güçlü bağlar olduğunu dile getiren Kurşun, "19. yüzyılda başa geçen Katar Emiri Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani'nin Abdulhamit'le ilişkileri çok güçlüydü." dedi.

Birçok tarihçinin ilişkileri 19. yüzyıldan başlattığını hatırlatan Kurşun, bunun doğru olmadığını ilişkilerin Osmanlıların Arap dünyasının doğusuna ulaştığı 16. yüzyıla uzandığını belirtti.

Bu konuda örnekler veren Kurşun, "Katar devletinin kurucusu kabul edilen Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani, bölgede İngiliz nüfuzuna karşı mücadele için Osmanlılardan yardım istedi. Şeyh Kasım ve oğlu Şeyh Abdullah, İngilizlerle imzalanan barış anlaşması gereği Osmanlı askerlerinin Katar'dan çıkışını geciktirmeye çalışmışlardı." dedi.

Osmanlı belgelerinde Katar adının ilk kez 1555'te geçmeye başladığını aktaran Kurşun, arşiv belgelerinde Katar'ın değişik büyüklükte bin gemiye sahip olduğu ve halkının denizcilik yaptığı bilgilerinin yer aldığını dile getirdi.

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla ilişkilerin kesildiğine işaret eden Kurşun, ilişkilerin 1979'da yeniden kurulduğunu kaydetti.

Panele çok sayıda dinleyicinin yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Katar Üniversitesi Rektörü Hasan ed-Dirhem de katıldı.