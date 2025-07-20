Doha'daki müzakerelerde ateşkes sinyali! Soykırımcı İsrail'in Gazze'den çekilmesi için yeni haritalar masada

Haaretz'e konuşan müzakerelere katılan İsrailli bir yetkili, Doha'da yürütülen müzakerelerin İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesini ele alması bakımından önceki müzakerelerden tamamen farklı olduğunu belirtti.

Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile arabulucu ülkeler aracılığıyla ilk kez Gazze Şeridi'ne saldırıların tamamen sona erdirilmesi olasılığını da kapsayan müzakereleri yürüttüğünü aktaran İsrailli yetkili, şöyle devam etti: "Önceki anlaşmalar esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasıyla ilgiliyken, bu anlaşma savaşın sona erdirilmesi konusuna değiniyor. Dolayısıyla her şey birbiriyle bağlantılı. Çok karmaşık bir anlaşma."

İsrailli yetkili, Doha'da müzakere edilen anlaşma taslağına göre, 60 günlük ateşkes süresinde İsrail saldırılarının tamamen sona erdirilmesi için yoğun müzakerelerin yapılacağını hatırlattı. Yetkili ayrıca İsrail heyetinin, Tel Aviv'in "güvenlik ihtiyaçlarından ödün vermeden bir anlaşmaya varma olasılığını sağlayacak geniş bir manevra kabiliyetine ve esnekliğe sahip olduğunu" iddia etti.

HAMAS'IN, İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ İÇİN YENİ HARİTALARI İNCELEDİĞİ BELİRTİLDİ

Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetlerine yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, arabuluculardan, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde kontrolünü sürdürdüğünü gösteren haritalar aldı. Bu bölgeler arasında Beyt Hanun'un (kuzey) büyük bölümü, Refah kentinin yarısı, Han Yunus kentindeki (güney) Huzaa ve Abasan beldeleri ile Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nin büyük kısmı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kaynak, Hamas'ın bu önerileri hareketin iç liderlik yapısı içerisinde değerlendirmeye başladığını ve Filistinli gruplarla istişarelerde bulunduğunu aktardı.

Daha önce müzakerelerde Hamas'a sunulan haritalar, İsrail'in Beyt Hanun, Beyt Lahiya'nın büyük bölümü, Refah'ın tamamı, Han Yunus'un geniş alanları ve sınır bölgelerinde tam askeri kontrol sağladığını gösterirken, Hamas, bu öneriyi reddetmişti.

Hamas, Ocak 2025'te üzerinde uzlaşılan ve İsrail ordusunun 390 ile 1100 metre arasında çekilmesini öngören anlaşma çerçevesindeki geri çekilme sınırlarına dönülmesinde ısrar ediyor. Bu bağlamda İsrail basını, taraflar arasında ilerleme kaydedilme ihtimaline dair temkinli bir iyimserlik olduğunu aktardı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, müzakerelerin ayrıntılarına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, "iki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceği yönünde umut verici sinyaller alındığı" belirtildi.

Haberde, Hamas'ın her bir İsrailli esire karşılık serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı konusunda çekincelerini sürdürdüğü, ancak Katar'ın arabuluculuğunun taraflar arasındaki mesafeyi önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

İsrail'in devlet televizyonu KAN da ismini açıklamadığı hükümet kaynaklarına dayanarak, "Hamas henüz arabulucuların sunduğu teklife resmi yanıt vermedi." bilgisini paylaştı. Haberde, bir yetkilinin, "Esneklik gösterdik ama Hamas karşılık vermiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, arabulucu ülkelerden birinin temsilcisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen Arap bir diplomat, KAN'a yaptığı açıklamada, "İsrail birliklerinin konuşlanmasına dair harita üzerindeki anlaşmazlıkların büyük ölçüde giderildiğini, geriye sadece sınırlı bazı pürüzlerin kaldığını" belirterek, mevcut durumu "temkinli bir iyimserlik" olarak değerlendirdi.

Diplomat ayrıca, son iki gün boyunca Doha'da tarafların, "İsrailli esirlere karşılık serbest bırakılacak Filistinli tutukluların sayısı ve kimliği" konularını görüştüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında kısa süre önce gerçekleşen görüşmeye işaret eden söz konusu diplomat, bu görüşmenin "müzakere sürecinin ilerletilmesi açısından kritik" bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, Trump'ın, Washington'un "şu ana kadar kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyduğunu" aktardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:06 İsrail'in Hamas ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilk kez Gazze Şeridi'ne saldırılarını tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu öne sürüldü.

03:03 Hamas'ın, ateşkes ve esir değişimi görüşmeleri çerçevesinde arabulucu ülkelerden Gazze Şeridi'nde İsrail'in kontrol ettiği bölgeleri gösteren yeni haritalar aldığı ve bu haritaları değerlendirmeye başladığı bildirildi.

02:56 "#Gazze_açlıktan_ölüyor" etiketi, son saatlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan derin insani dramın sembolü haline geldi.

00:24 İngiltere'de bir hukuk bürosu, kritik hastalığı bulunan 3 Gazzeli çocuk için yapılan tahliye ve tedavi başvurusunu kabul etmeyen İngiltere hükümetine dava açtı.

00:12 İsrail'de aşırı sağcı bir grup, ülkenin orta kesimindeki Nes Ziona kentinde Filistin asıllı İsrail milletvekili Eymen Avde'ye hakaret etti, saldırdı.