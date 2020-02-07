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Dünya

Çin'de karantina kabusu! Doktor yok, ilaç yok, su yok...

Çin´in Vuhan kentinde koronavirüsü nedeniyle ilan edilen ´olağanüstü hal´ kapsamında kentte yaşayan aileler doktor, ilaç ve su sıkıntısının yaşandığı kapasitesi dolu karantina merkezlerine zorla götürülüyor.

07.02.2020  20:40 - Güncelleme: 07.02.2020  20:41

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsü nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim kapsamında kentte yaşayan aileler karantina merkezlerine zorla götürülüyor.

Bir kullanıcı bu görüntüleri paylaşarak "Karantina merkezinin kapasitesinin dolu olması ve Çin'in yeterli tedbir almamasından dolayı merkezlerde yeteri kadar ilaç, doktor, su, banyo yok. Bundan dolayı Çin ne kadar güzel gösterirse göstersin insanlar gitmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Çin Kominist Partisi'ne bağlı Çin Halk Ordusu'nun içerisinden seçilen "Karantina Ekipleri"nin kamplara gitmek istemeyen Çinlileri silah zoruyla götürdüğü iddia edildi.

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