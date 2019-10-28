21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7764
  • 6,4007
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Doktora tezini savunmaya ret mektuplarından yaptığı etekle gitti

Bir doktora öğrencisi tez savunması sırasında son 5 yılda aldığı ret mektuplarından yaptığı eteği giyerek doktora tezini savunmaya gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doktora derecesini kazanmak için geçmesi gereken son “sınavı” 7 ekimde, Michigan Eyalet Üniversitesi’nde veren Caitlin Kirby, yeryüzü ve çevre bilimleri hakkındaki araştırmasını savundu. Geçmiş retlerini özetleyen eteği giydiği fotoğrafı Twitter’da paylaşan ve o zamandan beri 23 binden fazla beğeni alan Kirby, doktora derecesini başarıyla tamamladığını açıkladı. 

TAZ TASARIMLI ETEK GİYDİ

Caitlin Kirby “Doktora tezimi bugün başarıyla savundum!” diye yazdı ve şunları ekledi: “Süreçteki başarısızlıkları kabul etmek ve normalleştirmek için tezi doktora boyunca aldığım ret mektuplarından yapılan bir etekle savundum” Kirby’nin danışmanı ve MSU’da profesör Julie Libarkin’e göre Kirby’nin aldığı retler, nihayetinde önemli başarılar elde etmesini sağladı. Caitlin Kirby doktorasını tamamlamanın yanı sıra kentsel tarım araştırması yapmak için Fulbright Programı’ndan hibe almayı da garantiledi. Libarkin bu başarının Kirby’nin aldığı her retle araştırma önerilerini geliştirdiği için mümkün hale geldiğini düşünüyor. 

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Beklenen imza geldi! Ordu çekiliyor...

Beklenen imza geldi! Ordu çekiliyor...

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması
 

POPÜLER HABERLER

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA