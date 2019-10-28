Doktora tezini savunmaya ret mektuplarından yaptığı etekle gitti

Doktora derecesini kazanmak için geçmesi gereken son “sınavı” 7 ekimde, Michigan Eyalet Üniversitesi’nde veren Caitlin Kirby, yeryüzü ve çevre bilimleri hakkındaki araştırmasını savundu. Geçmiş retlerini özetleyen eteği giydiği fotoğrafı Twitter’da paylaşan ve o zamandan beri 23 binden fazla beğeni alan Kirby, doktora derecesini başarıyla tamamladığını açıkladı.

TAZ TASARIMLI ETEK GİYDİ

Caitlin Kirby “Doktora tezimi bugün başarıyla savundum!” diye yazdı ve şunları ekledi: “Süreçteki başarısızlıkları kabul etmek ve normalleştirmek için tezi doktora boyunca aldığım ret mektuplarından yapılan bir etekle savundum” Kirby’nin danışmanı ve MSU’da profesör Julie Libarkin’e göre Kirby’nin aldığı retler, nihayetinde önemli başarılar elde etmesini sağladı. Caitlin Kirby doktorasını tamamlamanın yanı sıra kentsel tarım araştırması yapmak için Fulbright Programı’ndan hibe almayı da garantiledi. Libarkin bu başarının Kirby’nin aldığı her retle araştırma önerilerini geliştirdiği için mümkün hale geldiğini düşünüyor.