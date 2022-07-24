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Dünya

Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

Doktor Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 19:27 - Güncelleme:
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O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor." bilgisini aktardı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
  • Kevin OConnor

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