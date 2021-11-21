Paralar yola saçıldı! Toplamak için birbirleriyle yarıştılar

Independent Türkçe 21 Kasım 2021 Pazar 10:06 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 10:27

ABD'de bir devlet kurumuna ait zırhlı otomobilden yola para dolu bir çanta düşünce otoyolda kaos yaşandı. Olay Kaliforniya eyaletindeki San Diego bölgesinde yaşandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na ait bir zırhlı otomobilin kapısı, Interstate 5 otoyolunda seyir halindeyken Cuma günü 9.15 sularında açıldı.

Kapının açılmasıyla paraların taşındığı çantalar yola düştü. Kaliforniya Otoyol Devriyesi'nin (California Highway Patrol -CHP) olaya ilişkin açıklamasında, "Kapılardan biri açılıverdi ve içi nakit para dolu çantalar yola düştü" dendi.

CHP yetkilisi Curtis Martin, çantalarda 1 dolarlık ve 20 dolarlık banknotların bulunduğunu ve paraların yolun her tarafına saçıldığını belirtti. O sırada yoldan geçen bir kişiyse otoyolda oluşan kaosun videosunu çekti.

Görüntülerde yola saçılan paraları toplamak için birçok kişinin aracından çıkıp etrafta koşuşturduğu görülüyor. Öte yandan polis yetkilisi, olay yerinde paraları toplayan iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Martin ayrıca paraları alan diğer kişilere bunları yetkililere geri vermeleri gerektiğini söyleyerek aksi takdirde cezai işlem uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Martin, CHP'nin olaya ilişkin FBI'yla birlikte soruşturma başlattığını belirtti. Yetkililer ne kadar para kaybedildiğine ilişkin açıklama yapmazken, kilitlenen otoyol 11.00 civarı yeniden kullanıma açıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde benzer bir olay, Temmuz 2019'da yaşanmıştı. Seyir halindeki zırhlı para aracından otobana 175 bin dolar saçılmıştı.

Atlanta şehrinin kuzeyindeki otobanda araçlarıyla ilerleyenler, saçılan dolarları yakalamak için koşturmuştu. Polis ise, sosyal medya görüntülerinden para toplayanların peşine düşmüştü.

Hong Kong'da ise, 2014 yılında meydana gelen bir trafik kazasında araçtan 15 milyon Hong Kong doları (2 milyon ABD doları) yola savrulmuştu.

Şehir sakinleri paraları toplamaya çalışırken izdiham yaşanmış, polis ise paraları alanlardan geri getirilmesi konusunda yardım çağrısında bulunmuştu.