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Dominik Cumhuriyeti'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

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