Dominik Cumhuriyeti'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
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