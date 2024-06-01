Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme sonucunu avantaja çeviren Trump, "Ben siyasi bir tutukluyum" diyerek destekçilerinden bağış istedi ve kendisini "siyasi mahkum" ilan etti.

Trump, jürinin kendisini sus payı davasında 34 suçlamanın tamamından suçlu bulmasının ardından bağış toplama konusunda rekor başarı elde etti.

Az miktarla başlayan kampanya bağışı 34,8 milyon dolara yükseldi. Yetkililere göre bu miktar kampanyanın şimdiye kadarki en büyük bağış toplamanın neredeyse iki katı.

Trump'ın Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde halen görevde bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışması bekleniyor.





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