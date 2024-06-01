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Dünya

Donald Trump siyasi tutukluluğunu fırsata çevirdi: 7 saatte rekor bağış toplandı

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı 'sus payı' davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Böylece Trump, ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti. Trump davadan sonraki saatlerde destekçilerinden rekor düzeyde bağış toplandı.

1 Haziran 2024 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Donald Trump siyasi tutukluluğunu fırsata çevirdi: 7 saatte rekor bağış toplandı
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Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

KENDİSİNİ "SİYASİ MAHKUM" İLAN ETTİ

Mahkeme sonucunu avantaja çeviren Trump, "Ben siyasi bir tutukluyum" diyerek destekçilerinden bağış istedi ve kendisini "siyasi mahkum" ilan etti.

34 SUÇLAMADAN HÜKÜM GİYDİ

Trump, jürinin kendisini sus payı davasında 34 suçlamanın tamamından suçlu bulmasının ardından bağış toplama konusunda rekor başarı elde etti.

7 SAATTE REKOR BAĞIŞ TOPLANDI

Az miktarla başlayan kampanya bağışı 34,8 milyon dolara yükseldi. Yetkililere göre bu miktar kampanyanın şimdiye kadarki en büyük bağış toplamanın neredeyse iki katı.

Trump'ın Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde halen görevde bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışması bekleniyor.


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