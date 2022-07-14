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Dünya

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi olan Ivana Trump'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

IHA14 Temmuz 2022 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Donald Jr., Ivanka ve Eric Trump'ın anneleri Ivana Trump'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O Harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana" dedi.

Eric Trump ise, annesinin "iş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir sporcu, ışıltılı bir güzellik ve şefkatli bir anne ve arkadaş" olduğunu belirtti.

Çekya doğumlu olan Ivana Trump, 1977'de Trump ile evlenmiş, ikili 15 yıl sonra 1992'de boşanmıştı. Trump, Ivana Trump'ın ikinci eşiydi. Trumo çifti, 1980'lerde ve 1990'larda New York'ta önemli isimler arasında yer alırken, ayrılıkları kamuoyunun yoğun ilgisine çekmişti.

  • ABD’nin eski Başkanı Donald Trump
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