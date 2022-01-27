Donbas bölgesindeki Konstantinivka esnafı barış ve istikrar istiyor

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:27

Konstantinivka, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.

Kentteki esnaf Rusya-Ukrayna gerilimini ve beklentilerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Bir yandan üniversiteye giden, bir yandan da özel bir telefon operatörü mağazasında çalışan Irina Bodraya, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehrinin, 2014 öncesinde Konstantinivka sakinleri için iş, eğitim gibi alanlarda bir merkez olduğunu ifade etti.

İki taraf arasındaki çatışmalar nedeniyle Donetsk'in yerini, şu an en yakın büyük şehir olan Harkiv'in aldığını belirten Irina, öncesinde Donetsk'te okumayı planladığını ancak kriz nedeniyle kendi şehrinde kalmayı seçtiğini anlattı.

Irina, durumun daha iyiye gitmesini umduğunu ve istikrar gelmesini dilediğini söyledi.

- "SAVAŞIN KISA ZAMANDA BİTMESİNİ VE HER ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMASINI ÇOK İSTİYORUM"



Unlu mamuller satıcısı olan ve doğduğundan beri Konstantinivka'da yaşayan Andriy Sliusar da 2014'teki çatışmaların şehri ekonomik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çocuğunun eğitimi için daha iyi şartlar istediğini belirten Andriy, başka bir yerde fırsatlar aramak istemediğini, bu nedenle şehirde yaşam seviyesinin yükselmesini umduğunu söyledi.

Aynı mağazada çalışan Lena Suknenko da kız kardeşinin, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehrinde yaşadığını ve bu nedenle artık ancak telefonda görüştüklerini ifade ederek "Savaşın kısa zamanda bitmesini ve her şeyin eskisi gibi olmasını çok istiyorum." diye konuştu.

Pastane çalışanı Yana, savaş korkusunun şehrin ekonomik atmosferini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek "Tabii ki barış istiyorum. Gergin ortam psikolojimizi etkiliyor, yaşamayı zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

- DONBAS KRİZİ



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.